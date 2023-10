Utwór wyprodukowany i współtworzony w Londynie przez Karin Ann wraz z Sachą Skarbkiem, miał światową premierę 13.10. Opowiada o tym, jak każda relacja społeczna (czy to przyjaźń, czy związek romantyczny) pozostawia swój ślad, swoje piętno, które dostrzegamy wówczas, gdy ktoś nowy pojawia się w naszym życiu.

O piosence Karin Ann mówi:

"Śladem, który często na mnie zostaje, jest czyjaś trauma. Jestem naprawiaczką i zawsze staram się "naprawiać" ludzi, biorąc na siebie ich problemy. Chodzi też o to, że czasami ludzie zachowują się inaczej w zależności od tego, z kim są - z rodziną, przyjaciółmi, a potem znowu inną osobowością, gdy są z tobą sami".

Utworowi towarzyszy teledysk, będący druga część krótkometrażowego filmu — queerowego romansu szpiegowskiego

z udziałem Karin Ann u boku brytyjsko-amerykańskiego sportowca i aktora Gusa Kenworthy'ego oraz amerykańskiej aktorki Ashley Moore. Film, wyreżyserowany przez amerykański duet TUSK (Camila Cabello, Alessia Cara, Tate McRae), jest kontynuacją części pierwszej, która była teledyskiem do poprzedniego singla Karin Ann "a stranger with my face".

Nakręcona w czeskiej Pradze i osadzona w Hollywood lat 50. historia opowiada o młodej sekretarce (Karin Ann) pracującej

w hollywoodzkim studiu filmowym, której zadaniem jest odkrycie prawdy o skandalizujących romansach gwiazdy filmowej (Moore) z różnymi mężczyznami. Podczas szpiegowania sekretarka odkrywa, że wszystkie te romanse są przykrywką dla jej prawdziwej tożsamości seksualnej, która w tamtych czasach była tematem tabu. W trakcie filmu wydaje się, że sekretarkę

i aktorkę rzeczywiście może łączyć coś więcej. W części drugiej, do której ścieżkę dźwiękową tworzy nowy singiel "ulubiona gwiazda", Karin jest rozdarta między miłością do aktorki a pracą. Zamiast tego, gdy ich związek rozkwita, decydują się na wspólny skandal...

Na temat klipów, które przywołują estetykę starego Hollywood i wyzwania stojące przed osobami LGTBQ+, Karin Ann mówi:

"Kiedy zdecydowaliśmy się zrobić dwuczęściowe wideo dla 'a stranger with my face' i 'favorite star', i kiedy zdecydowaliśmy się zrobić z tego historię szpiegowską, od razu powiedziałam, że musimy ją osadzić w Hollywood lat 50. To właśnie moje pierwsze skojarzenie — historia szpiegowska. I tak finalnie stworzyliśmy historię queer, zainspirowaną prawdziwymi wydarzeniami z tamtych czasów".

Link do video: https://www.youtube.com/watch?v=GFwqF2EkLgg

Utwór dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych.