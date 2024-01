Bohaterowie noworocznych postanowień

Polscy Bohaterowie Norowocznych Postanowień

Polacy są znani z tego, że w czasie świąteczno-noworocznym podejmują wyzwania, by stać się lepszymi wersjami siebie. Wśród najpopularniejszych postanowień dominują te dotyczące zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim diety. Wiele osób decyduje się na ograniczenie spożycia niezdrowych przekąsek, słodyczy i tłustych potraw. Również większa liczba Polaków zaczyna doceniać rolę regularnych posiłków oraz ich wpływ na samopoczucie i formę fizyczną.

„Faktycznie na początku roku widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą. Najpopularniejsze w styczniu są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, dieta sport, która jako jedyna na rynku zawiera 35% najw energii z białka oraz dieta sirt. Świadczy to o tym, że wielu z naszych klientów stawia na zrzucenie wagi, zdrowie oraz zbudowanie masy mięśniowej” – mówi Milka Bachanek, partner zarządzający w firmie Mój Catering.

Niedawno ukazały się też wyniki badania "Świąteczne plany zawodowe", które obrazują, co znajduje się na noworocznej liście postanowień Polaków.

Wynika z nich, że czterech na dziesięciu respondentów pozytywnie ocenia 2023 rok. Połowa osób uważa, że rozwinęła się zawodowo, a 33 proc. przekonuje, że nie ma w tej kwestii zdania. Dlatego największe oczekiwania w 2024 roku Polacy mają wobec życia zawodowego.

Znacząca większość, bo ośmiu na dziesięciu respondentów twierdzi, że w 2024 roku warto podejmować odważne kroki zawodowe, natomiast rok temu podobnego zdania było siedem na dziesięć pytanych osób. Z badania wynika, że aż 51 proc. respondentów ma noworoczne postanowienia związane z pracą, a 73 proc. z nich chce zmienić pracę. Na drugim miejscu plasują się te związane z rozwojem zawodowym i nabywaniem nowych kompetencji, obiecuje to sobie 55 proc. badanych. Trzecia z kolei jest dbałość o równowagę między pracą i życiem osobistym, którą jako postanowienie na 2024 rok deklaruje 39 proc. respondentów – podano na Pracuj.pl.

„To tylko potwierdza tezę, że Polacy będą - w ramach wspomnianych w badaniu postanowień - decydować się też na oszczędność czasu, czy jak się teraz ładnie mówi ekologię czasu. Dzięki takiej firmie jak nasza i dostarczeniu sobie czy swojej rodzinie zbilansowanych, zdrowych, zróżnicowanych posiłków, oszczędzać możemy nie tylko pieniądze, ale czas właśnie” – uważa Milka Bachanek.

W pędzie codziennego, zawodowego życia, utrzymanie zdrowej diety może być wyzwaniem. Tutaj pojawia się rola firm cateringowych, a w szczególności Mój Catering, które proponuje unikalne podejście do zdrowego odżywiania. Firma ta specjalizuje się w dostarczaniu pełnowartościowych, smacznych i zbilansowanych posiłków bez konieczności samodzielnego ich przyrządzania czy liczenia kalorii.

Jednym z kluczowych atutów Mój Catering jest elastyczność. Klienci mają możliwość dostosowania swojej diety do własnych upodobań, alergii czy preferencji żywieniowych. To rozwiązanie daje Polakom szansę na zdrowe jedzenie, które jednocześnie spełnia ich indywidualne potrzeby.

Zalety cateringu dietetycznego:

Zbilansowane posiłki uwzględniające wszystkie niezbędne składniki odżywcze;

Elastyczność i możliwość dostosowania swojego menu do indywidualnych upodobań, co sprawia, że dieta staje się bardziej atrakcyjna i dostosowana do konkretnych potrzeb;

Oszczędność czasu dzięki braku konieczności gotowania;

Wsparcie w realizacji postanowień noworocznych.

Nowym Roku Polacy podejmują wyzwania związane z poprawą zdrowego stylu życia, a dieta często jest kluczowym elementem tych postanowień. Mój Catering staje się innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych diet, oferując zbilansowane i smaczne posiłki, które są jednocześnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wybierając Mój Catering, Polacy nie tylko dbają o swoje zdrowie, ale także oszczędzają czas

i eliminują stres związany z przygotowywaniem posiłków, mogąc w tym czasie realizować postanowienia związane z rozwojem zawodowym. To nowoczesne podejście do zdrowego odżywiania, które zyskuje coraz większą popularność wśród tych, którzy pragną konsekwentnie realizować swoje postanowienia noworoczne dotyczące generalnej zmiany życia na lepsze.