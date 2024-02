Soki owocowe i warzywno – owocowe wyciskane metodą cold press to źródło naturalnych witamin i minerałów. Ich płynna postać gwarantuje doskonałą przyswajalność, dzięki czemu składniki odżywcze skutecznie zasilają nasz organizm. Regularnie spożywane wspomagają procesy regeneracyjne na poziomie komórkowym. Soki Nuja dzięki specjalnie dobieranym kompozycjom owoców, warzyw i ziół są naturalnym eliksirem, który pomoże osiągnąć oczekiwane korzyści.

Chcesz nadać skórze świeżości i blasku przed ważnym dniem lub poprawić stan włosów? Każda butelka to zdrowie, uroda i młodość do Twojej dyspozycji.

Soki działają na skórę jak najlepsze serum

Antyoksydanty, betakaroten, witaminy C, A i E. To panaceum na skórę pełną blasku i zdrowe włosy. Ich najlepszym naturalnym źródłem są owoce i warzywa. Zastrzyk witamin i minerałów ze świeżo wyciśniętego soku działa jak eliksir młodości i może przynieść lepsze efekty niż niejeden krem czy serum. Szczególnie nie, jeśli serwujemy go sobie regularnie w połączeniu ze zdrowym stylem życia.

„Świeże soki są źródłem cennych antyoksydantów, które hamują proces powstawania wolnych rodników – mówi Aleksandra Chądzyńska, ekspert w dziedzinie nutrikosmetologii. „Sok z buraka, cytryny, selera i jabłka działa nie tylko przeciwzapalnie, ale też likwiduje obrzęki i przyspiesza przemianę materii. Soki z zielonych warzyw, owoców oraz warzyw korzeniowych mogą pomóc zatrzymaćproces starzenia się i wpłynąć na poprawę kondycji skóry. Aby osiągnąć optymalne efekty, warto wprowadzić je na stałe do diety oraz wspomóc się odpowiednią pielęgnacją skóry i zdrowym trybem życia”.

Soki przyspieszają wzrost włosów

Bogactwo witamin, minerałów i niezbędnych dla zdrowych i mocnych włosów pierwiastków sprawia, że świeżo wyciskane soki znacząco wpływają na kondycję naszych włosów, które stają się mocne i lśniące. Te o odpowiedniej recepturze regularnie spożywane potrafią zauważalnie przyspieszyć tempo wzrostu włosów oraz hamują ich wypadanie. W składzie nie powinno zabraknąć natki pietruszki, brokuła, szpinaku i jarmużu. Ten ostatni jest jednym z najbardziej dobroczynnych dla zdrowia warzyw i zawiera kompleks tego, czego potrzebują nasza skóra i włosy.



Soki oczyszczają organizm i poprawiają strukturę skóry

Soki nie tylko wypłukują nagromadzony w jelitach gluten, niwelując wzdęcia i uczucie ciężkości, ale też doskonale nawadniają organizm i odprowadzają nadmiar wody z tkanek. Usuwają opuchnięcia i są naszym sprzymierzeńcem w walce z cellulitem. Kilkudniowy detoks takimi sokami to też sposób na piękną cerę i odzyskanie dobrego samopoczucia. Możemy poczuć na własnej skórze, co oznacza „narodzić się na nowo” ?

