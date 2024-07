Kazar i woshwosh łączą siły w nowym proekologicznym projekcie Kazar Care x woshwosh

W wyniku tej współpracy powstała nowa, innowacyjna usługa Kazar Care x woshwosh – abonament na czyszczenie butów, która jest już dostępna w sklepach stacjonarnych Kazar i wkrótce będzie także dostępna online. Dzięki tej inicjatywie klienci będą mogli nie tylko zadbać o swoje obuwie, ale również przyczynić się do ochrony środowiska poprzez przedłużenie życia swoich ulubionych produktów.

Woshwosh, firma założona w 2015 roku, łączy pasję do butów i ekologii z ideą zero waste, oferując kompleksowe usługi czyszczenia, naprawy i odświeżania obuwia, Zdobyła bogate doświadczenie oraz konsekwentnie od lat buduje świadomość społeczną na temat korzyści płynących z naprawy i ponownego wykorzystania produktów wysokiej jakości.

„Naszej współpracy z Kazar przyświecała idea osadzona blisko wspólnych wartości. Trend zero waste jako świadomość i obowiązek każdego z nas. Ekologia na poziomie konkretnych działań, w trosce o przyszłość planety i nasze wspólne dobro. Szacunek dla rzemiosła i wartości produktów, które są tworzone w standardzie najwyższej jakości. Każdy z nich ma swoją piękną i niezwykłą historię. Chcemy, aby mogła trwać dłużej” – powiedziała Martyna Zastawna, założycielka i prezes firmy woshwosh.

W ramach abonamentu Kazar Care x woshwosh, profesjonaliści zajmą się kompleksowym czyszczeniem butów wewnątrz i na zewnątrz, impregnacją oraz ozonowaniem. Usługa dostępna jest w dwóch pakietach – rocznym w cenie 69 zł oraz dwuletnim za 89 zł. Abonament pozwala na nielimitowane korzystanie z usług czyszczenia w trakcie jego trwania.

Decydując się na czyszczenie jednej pary butów zamiast jej wyrzucania, każdy klient przyczynia się do oszczędności 13 kg CO2, co odpowiada ilości pochłanianej przez dwa drzewa w ciągu roku, oraz oszczędności 7,9 tys. litrów wody, co wystarcza na zapotrzebowanie wody pitnej dla siedmiu osób przez rok. Dane te zostały opracowane na zlecenie woshwosh sp. z o.o. przez TerGo.