CRAFTY-SPR AWARDS przyznane

CRAFTY - SPR Awards to wydarzenie, którego celem jest docenienie warsztatu i talentu osób tworzących reklamy, a także stworzenie platformy łączącej twórców z producentami.



„Potrzebowaliśmy wydarzenia poświęconego wyłącznie twórcom i producentom, żebyśmy mieli szansę na networking i dialog. CRAFTY-SPR Awards to nasz autorski projekt, opracowany przez grupę producentów SPR: Magdę Garską (Xantus), Marcina Dworuchę (F25), Tomka Dławichowskiego (Timecode) i mnie. Uznaliśmy, że jest przestrzeń na te nagrody i że są doskonałym uzupełnieniem tego, co już funkcjonuje na naszym rynku. Nie było do tej pory w naszej branży wydarzenia poświęconego tylko i wyłącznie realizatorom i producentom reklam” – mówi Arleta Robinson, prezeska Stowarzyszenia Producentów Reklamowych i domu produkcyjnego Lucky Luciano.

Do pierwszej edycji nagród zgłoszono ponad 200 produkcji, przesłanych przez 30 domów produkcyjnych i postprodukcyjnych, w 14 kategoriach. Nowością na rynku jest kategoria Zrównoważona Produkcja, w której nagrodzono domy produkcyjne szczególnie dbające o klimat i środowisko przy swoich realizacjach. W skład Akademii jurorskiej weszli twórcy branży reklamowej oraz kilkunastu doświadczonych producentów.

„Bardzo zależało nam, aby sposób oceniania prac był rzetelny i uczciwy. Wzorowaliśmy się na systemie przyznawania Oscarów. Powołaliśmy więc 144 osobową Akademię jurorską i stworzyliśmy system online, za pomocą którego każdy członek Akademii mógł anonimowo ocenić prace i oddać swoje głosy. Następnie system zliczył wyniki i tak wyłoniliśmy laureatów. O jakość ocen zadbaliśmy w ten sposób, że każdą kategorię oceniali głównie przedstawiciele danego tzw. „kraftu” – i tak w kategorii reżyseria oceniali reżyserzy, w kategorii scenografia – scenografowie itd. Akademię uzupełniło jeszcze kilkunastu doświadczonych producentów z naszego stowarzyszenia.” – mówi Tomek Dławichowski, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Reklamowych i prezes domu produkcyjnego Timecode.

Wyniki głosowania zaprezentowano podczas uroczystej gali finałowej 30 września w warszawskim kinie Iluzjon, na której przyznano nagrody główne i po dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

Kategorie CRAFT:

Reżyseria:

Zwyciężczyni: Monika Kmita „Yes. Portret kobiecy” (F25)



I Wyróżnienie: Filip Załuska „SAR Bingo” (F25)



II Wyróżnienie: Marcin Pucyk „Unilever / AXE/ Łapy w górę” (Watchout Studio)

Zdjęcia:

Zwycięzca: Mikołaj Syguda „Yes. Portret kobiecy” (F25)



I Wyróżnienie: Julian Kernbach „HBO The last of us” (Ilmatic)



II Wyróżnienie: Michał Englert „Fortuna Bogini” (Watchout Studio)

Scenografia:

Zwycięzca: Nara Dumitrescu „Betclic Płaciliśmy podatki” (Dobro)



I Wyróżnienie: Paweł Dąbrowski „HBO The last of us” (Ilmatic)



II Wyróżnienie: Natalia Mleczak „Image Play Different” (Lucky Luciano)

Kostiumy:

Zwycięzcy: Paulina Surma i Sebastian Tokarczyk „Ikea Starter” (Spokój Film)



I Wyróżnienie: Dana Anghel „Betclic Płaciliśmy podatki” (Dobro)



II Wyróżnienie: Marta Zaczyńska „Yes. Portret kobiecy” (F25)

Charakteryzacja / Make up:

Zwycięzca: Dagmara Śrama „L’oreal Revitalift” (Szut Szut)



I Wyróżnienie: Dominika Godziemba-Tytrek „Blik Strofki” (Timecode Film Production)



II Wyróżnienie: Kasia Biały i Daniel Gryszke „Ikea Starter” (Spokój FIlm)

Animacja:

Zwycięzcy: Jacek Szewczyk, Bartek Rejdych, Patryk Habryn, Karol Szczepankiewicz „Kubuś Waterrr” (Xantus)

I Wyróżnienie: Rafał Blecharz „Żabka Energy” (F25)



II Wyróżnienie: Magdalena Miszczak i Roman Pieńczykowski „Dopamina” (Truskavka)

VFX:

Zwycięzcy: Joanna Rutkowska, Natalia Rajszysz, Andrey Suhoroslov, Łukasz Piątkowski, Grzegorz Żołnowski „Little Simz BMW” (Locomotive)



I Wyróżnienie: Yan Marchenko „Sony ULT” (Truskavka)



II Wyróżnienie: Piotr Kłosowicz i Marcin Kolendo „Biedronka loyalty” (OTO Film)

Montaż:

Zwycięzcy: Mateusz Rybka i Kuba Michalczuk „Fortuna Bogini” (Watchout Studio)



I Wyróżnienie: Jakub Tomaszewicz „Yes. Portret kobiecy” (F25)



II Wyróżnienie: Magda Mikołajczyk „Orange, Wizerunek” (Film Produkcja)

Korekcja barwna:

Zwycięzca: Piotr Nowicki „Oshee Daria Miami” (Lemon)



I Wyróżnienie: Dominik Deras „HBO The last of us” (Ilmatic)



II Wyróżnienie: Piotr Nowicki „Sony ULT”, (Truskavka)

Kategorie dodatkowe:

Producentka/Producent Roku:

Zwycięzca: Adrian Włodarski (Watchout Studio)



I Wyróżnienie: Anna Łopat (Dynamo)



II Wyróżnienie: Jan Szczeniowski (Spokój Film)

Kierowniczka/Kierownik Produkcji Roku:

Zwycięzca: Jarosław Frontczak (Film Produkcja)



I Wyróżnienie: Katarzyna Ferenc (Film Reaktor)



II Wyróżnienie: Aleksandra Karkosa-Tomczak (F25)

Dom Produkcyjny Roku:

Zwycięzca: F25



I Wyróżnienie: Dobro



II Wyróżnienie: Watchout Studio

Film Roku:

Zwycięzca: „Yes. Portret kobiecy” (F25)



I Wyróżnienie: „Betclic. Płaciliśmy podatki” (Dobro)



II Wyróżnienie: „Porsche” (Dobro)

Zrównoważona Produkcja:

Zwycięzca: RIOTS, za projekt „BMW Charging Station”



I Wyróżnienie: ATM Virtual, za projekt „Polsat Czysta Polska”



II Wyróżnienie: OTO Film za projekt Captain Jack



Zamiast tradycyjnych statuetek laureatom wręczono oryginalne reliefy, zaprojektowane przez artystkę Olę Niepsuj. Co więcej, w ramach towarzyszącej wydarzeniu akcji „Las Nagród”, SPR finansuje zasadzenie 1 m² lasu za każde nadesłane zgłoszenie.

Wyjątkowe wyróżnienie otrzymał film „Portret Kobiecy”, przygotowany dla marki YES przez dom produkcyjny F25. Projekt został nagrodzony w kategorii specjalnej „Wybierz Swój Kurs”. Jej nazwa jest nieprzypadkowa – to brand claim patrona nagrody i partnera głównego CRAFTów - Betclic. Lider branży bukmacherskiej znany jest z nieszablonowej komunikacji marketingowej oraz kreatywnych inicjatyw. W zaledwie pięć lat od rozpoczęcia działalności w Polsce zbudował silną pozycję rynkową dzięki niestandardowym, nagradzanym kampaniom, a także działaniom branded content realizowanym w ramach Betclic Studios – platformy dla krótkometrażowych filmów dokumentalnych o inspirujących ludziach i historiach. Teraz Betclic docenił projekt, który w podobny, odważny sposób dociera do grupy docelowej, łamiąc stereotypy i wychodząc poza utarty szlak komunikacji w swojej kategorii.

Nagrody specjalne przyznali też No Problemo Music (przedstawiciel Audionetwork) w kategorii „Muzyka, która niesie film” dla DOBRO za film „Porsche. W stronę marzeń” oraz Polska Organizacja Reklamodawców w kategorii „Najlepszy film okiem marketera” dla F25 za film „Yes. Portret kobiecy”

Patronat medialny nad wydarzeniem objął serwis Wirtualna Polska. Kolejna edycja CRAFTÓW już za rok. Więcej na temat wydarzenia na www.crafty-awards.pl