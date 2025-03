Pierwszy butik Ania Kruk we Wrocławiu

Butik o powierzchni 50,4 m² wyróżnia się nową aranżacją i kolorystyką, odzwierciedlającą świeże spojrzenie marki na estetykę przestrzeni handlowych. Za projekt wnętrza odpowiada Studio Architektoniczne Ego, które stworzyło koncept harmonijnie łączący elegancję z nowoczesnością.

Nowy butik ANIA KRUK we Wrocławiu to przestrzeń, w której klienci znajdą szeroką ofertę minimalistycznej biżuterii – od naszyjników i bransoletek, po kolczyki i pierścionki, które można łączyć w dowolny sposób. Marka wyróżnia się także bogatą ofertą piercingu oraz dbałością o detale – każda zakupiona biżuteria pakowana jest w eleganckie pudełko i torebkę, by była gotowa na prezent. Dodatkowym atutem nowego konceptu jest otwartość na czworonożnych towarzyszy – w butiku na klientów i ich pupili czeka miska z wodą.

„Nasze butiki są nie tylko miejscem zakupów, ale też przestrzenią inspiracji i wyrażania siebie. Nowa aranżacja butików ANIA KRUK odzwierciedla to podejście – chcemy, aby nasi klienci czuli się tu swobodnie i znajdowali biżuterię, która pasuje do ich stylu, nastroju i osobowości.”

– podkreśla Ania Kruk.

Otwarcie pierwszego butiku ANIA KRUK we Wrocławiu to kolejny krok w rozwoju marki, która od 2012 roku dynamicznie łączy rodzinną tradycję jubilerską z nowoczesnym podejściem do biżuterii. Obecnie ANIA KRUK posiada 12 butików stacjonarnych oraz prężnie działający sklep online.